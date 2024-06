Bahrain-Victorious trekt met de drietand Bilbao, Mohoric en Bauhaus naar de Tour de France

Team Bahrain-Victorious zal met een sterke mix van renners aan de start komen in Firenze.



De Spanjaard Pello Bilbao wordt de man bij uitstek in het hooggebergte. De 34-jarige klimmer won vorig jaar de tiende rit naar Issoire en krijgt deze editie ook een vrije rol toegewezen. De Bask eindigde daarnaast ook 6e in de eindstand en zit ongetwijfeld met een mooie ereplaats in het hoofd.



Daarvoor krijgt Bilbao de steun van de Colombiaan Santiago Buitrago en de Australiër Jack Haig.



Met Matej Mohoric en Wout Poels reserveert het team uit Bahrein ook opnieuw een zitje voor twee ritwinnaars uit de vorige editie. Net zoals Mohoric, zal ook de Brit Fred Wright zijn zinnen gezet hebben op de overgangsetappes.



Voor de sprintetappes gooit Bahrain-Victorious dan weer alle eieren in het mandje van de 29-jarige Duitser Phil Bauhaus. Hij wordt ondersteund door zijn vaste sprintloods Nikias Arndt.