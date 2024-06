VIDEO - Van aftrap tot goal in 74 seconden: Rode Duivels beginnen als een komeet aan clash tegen Roemenië

Wat een kanonstart van de Rode Duivels. Al na 1 minuut en 14 seconden was het prijs voor de Belgen tegen Roemenië. Het resultaat van hevig stoorwerk en aanvallend voetbal. Youri Tielemans eiste de hoofdrol op door zowel de bal te recupereren als de score te openen. Herbeleef het moment hieronder.

Youri Tielemans veegde zaterdagavond na amper 73 seconden de nul van het bord in het RheinEnergieStadion in Keulen tijdens het EK-groepsduel tegen Roemenië.



Een record, zowaar. Hij scoorde het snelste Belgische doelpunt ooit op een EK- of WK-eindronde, zo meldt statistiekenbureau Opta.

De wedstrijd in de Keulense heksenketel kon niet beter beginnen voor de Belgen. Tielemans zette meteen hoog druk en via Jérémy Doku en Romelu Lukaku kwam het leer opnieuw tot bij de middenvelder van Aston Villa, die kurkdroog binnen trapte: 1-0.

Het Belgische legioen achter het Roemeense doel mocht meteen uit zijn dak gaan, wat een verschil met de opener van eerder deze week tegen Slowakije.