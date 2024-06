Nog 2 Belgische breakers houden olympische droom levend: Camine en Cis

Op de Olympic Qualifier Series hebben met Camine en Cis 2 Belgen de groepsfase in breaking bereikt. Madmax, Mighty Jimm en Tirock werden uitgeschakeld en moeten hun olympische droom voor Parijs opbergen.

Net als in het sportklimmen moeten ook de Belgische breakers zich in de kwalificatietoernooien van Sjanghai en Boedapest proberen te kwalificeren voor de Olympische Spelen in Parijs.

In Sjanghai vielen de resultaten van de Belgische B-boys en B-girls tegen, maar in Boedapest waren vooral B-girl Camine en B-boy Cis op de afspraak. Zij overleefden zowel de eerste als de tweede ronde.

Madmax had zich bij de vrouwen als twaalfde geplaatst voor de tweede ronde, maar sneuvelde daarin. Bij de mannen was datzelfde lot beschoren voor Mighty Jimm. Tirock overleefde de eerste ronde niet.

Voor Camine en Cis komt er een belangrijke dag aan zondag. Zij moeten nu in hun poule 2 concurrenten achter zich houden om de kwartfinales te bereiken. Vanaf de kwartfinales zijn het battles met rechtstreekse uitschakeling. Beiden hebben een topresultaat nodig om een olympisch ticket te bemachtigen.