Duivels kijken tevreden terug op "match van moeten" tegen Roemenië: "Toonden onze twee gezichten"

za 22 juni 2024 23:59

Een wedstrijd van moeten. Dat was het tweede groepsduel van de Belgen tegen Roemenië zeker en vast. Een boodschap die de Rode Duivels duidelijk begrepen hadden. Ze duwden hun tegenstander onder de pletwals. Al blijft de kapitein met beide voeten op de grond. "We hebben al iets beter gespeeld", zegt Kevin De Bruyne koeltjes.

De Bruyne: "Iedereen was scherp, want was van moeten"

"We hebben iets beter gespeeld dan in de eerste match", blijft Kevin De Bruyne met beide voeten op de grond. "We hebben iets meer kansen gecreëerd dan tegen Slovakije, maar we hebben ook momenten weggegeven door wat miscommunicatie. Al was de energie was er. Dus hebben we verdiend gewonnen na een goede prestatie." "Ik denk dat we ook iets aanvallender hebben gespeeld", gaat de kapitein voort. "De opbouwfase is altijd goed, maar vandaag vonden we de ruimtes op de flanken." "Iedereen die speelde en inviel, was scherp vandaag. Dat was ook nodig."

Ik wil je de laatste jaren bij de Duivels tonen hoe je je moet gedragen als speler van de nationale ploeg. Kevin De Bruyne

De kapitein van de Duivels oogde scherp. Zowel aanvallend als verdedigend. "Ik heb in het verleden ook mijn verdedigende taak gedaan", glimlacht hij. "Het is een jonge ploeg en ik word iets ouder. Ik wil je de laatste jaren bij de Duivels tonen hoe je je moet gedragen als speler van de nationale ploeg." "Maar iedereen wist wat ze moesten doen vandaag. Het was van moeten. Dat hebben we gedaan. Nu moeten we rust nemen en weten wat ons te doen staat in de derde match." Stoort het KDB dat Oekraïne al een dag meer rust kreeg? "Ja, weet je ... Ik zie niet echt de problemen met het wedstrijdschema. Iedereen moet gewoon doen wat hij moet doen om topfit aan de aftrap te staan tegen Oekraïne."

Casteels: "Wedstrijd met twee gezichten"