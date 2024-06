Jan Vertonghen heeft fonkel in zijn ogen na rentree bij België: "Ik heb heel hard gewerkt om hier te staan"

Na de misser tegen Slovakije (0-1) hebben de Rode Duivels hun tweede match op het EK in Duitsland wel gewonnen. Tegen Roemenië werd het 2-0.

"We wisten dat het vandaag moest gebeuren", reageert recordinternational Jan Vertonghen. "Dat zijn meestal onze beste wedstrijden: matchen waarin je niet te veel kan of mag twijfelen."

"Iedereen werkte er ongelooflijk hard voor. Laten we hopen dat we nog groeien in het toernooi, ook wat het aantal doelpunten betreft", zegt de verdediger na een resem kansen in Keulen.

Vertonghen speelde zijn eerste wedstrijd in meer dan een maand. "Ik heb heel hard voor gewerkt om hier te staan. Daar geniet ik enorm van."

Een boodschap die hij ook de jonge internationals wil meegeven. "Dat wil ik ze ook zeggen: "Geniet ervan, voor je weet is het voorbij." Dat besef ik maar al te goed. Ik probeer heel erg in het moment te leven."