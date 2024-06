Verkouden Remco Evenepoel zal zichzelf niet opvolgen als Belgisch kampioen

Remco Evenepoel trok na de slotrit van de Dauphiné (zondag 9 juni) meteen naar Isola 2000 voor een laatste hoogteprikkel richting de Tour de France die volgende zaterdag van start gaat.



Evenepoel paste voor het BK tijdrijden van gisteren, maar zou zondag in Zottegem wel zijn driekleur op de weg verdedigen. Soudal - Quick Step meldt echter dat Evenepoel door een verkoudheid het startblad niet zal tekenen.

"Het is slechts een kleine ziekte, maar Remco en het team hebben beslist dat het beter is om niet deel te nemen aan een veeleisende koers na een langere periode op hoogte", klinkt het. "Zo vermijden we een verdere verstoring van zijn voorbereiding richting de Tour en de Spelen."

"Het is jammer dat ik er niet bij zal zijn op het BK", reageert Evenepoel zelf. "Ik voel me niet zo ziek, maar ik zou niet aan 100 procent kunnen koersen en dat is nodig in zo'n kampioenschap."

"We denken dat het beter is om geen risico's te nemen zo dicht bij de Tour de France."