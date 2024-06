Manifesteert Spanje zich als topfavoriet? "Niemand speelt beter dan wij, maar geen reden om te gaan zweven"

"Voetbal gaat over meer dan alleen maar frisheid en fitheid. Het gaat ook om tactiek en techniek. Ik denk dat we Italië voetballend op alle vlakken overtroefd hebben", vertelde De la Fuente na de 1-0 tegen de Squadra Azzurra.

Eén schamel doelpuntje was het verschil tussen Spanje en Italië. Een owngoal dan nog, van de ongelukkige Italiaan Riccardo Calafiori. Al was het verschil op het veld een stuk groter dan het resultaat doet uitschijnen.

"We hebben nog niks in handen, nog niets bereikt. Oké, we hebben 2 belangrijke matchen gewonnen en we hebben veel talent. Maar voetbal kan soms oneerlijk zijn. Dus we moeten op onze hoede blijven en respect tonen voor onze tegenstanders."

"Misschien leek het alsof Italië slecht speelde, maar dat is omdat wij zo goed speelden. Ik denk dat het onze beste match was sinds ik bondscoach geworden ben."

De La Fuente wilde ondanks de zege en het goede spel tegen Italië ook niet blind zijn voor de tekortkomingen. "We waren niet efficiënt genoeg. Dat moet veel beter", aldus de 63-jarige oefenmeester.

"Niemand speelt beter dan wij, maar we hadden meer moeten scoren. Er is dus nog geen reden om te gaan zweven, al ben ik wel trots op het resultaat en de manier waarop we gevoetbald hebben."

"Het toernooi duurt ook nog lang. We moeten hard blijven werken. Hoe verder we komen, hoe moeilijker het wordt. We moeten scherp blijven, want onze tegenstanders zullen ons ook beter leren kennen. Maar ik ben wel overtuigd dat het Spaanse voetbal de beste spelers ter wereld heeft."