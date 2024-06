Jasper Philipsen verlengt tot 2028 bij Alpecin-Deceuninck, Gianni Vermeersch debuteert (op zijn 31e) in de Tour

Het contract van Jasper Philipsen (26) loopt na dit seizoen af, en dus was de Belgische sprinter een van de meest begeerde renners op de markt. Maar mogelijke kapers op de kust zijn eraan voor de moeite: Philipsen blijft in de stal van de broers Roodhooft.

"Ik vind hier de juiste insteek en de juiste mindset. Onze doelen lopen gelijk. De sfeer is hier heel goed, ik voel me hier thuis", besloot hij.

"Een contract tot 2028 is lang, maar het is vooral een periode om samen nog mooie successen te realiseren. Ik zit hier al van 2021 en voel me hier heel goed", duidde Philipsen.

Gianni Vermeersch en Quinten Hermans kunnen de druk afhouden voor Philipsen. "Zijn kunnen als vrijbuiters koersen. We houden rekening houden met elk scenario. Hopelijk halen we met de ploeg de Belgische trui in huis."

De Belgische titel ontbreekt nog op het palmares van Philipsen. "Die wil ik zeker nog winnen. Tot nu is het Belgisch kampioenschap niet succesvol geweest voor mij. Ik droom ervan om in de Belgische trui naar de Tour te trekken."

Rekent Philipsen op een massasprint? " We zullen wel zien. Het BK is en blijft een tactische koers", antwoordt de snelle man, "maar er zijn meer ploegen die gebaat zijn met een sprint."

"Op het eerste gezicht niks onoverkomelijks, maar de afstand en het tempo in het peloton zullen voor uitdunning zorgen. Het wordt opletten geblazen, want het BK blijft een rare koers."

Zondag rijdt Jasper Philipsen het Belgisch kampioenschap in Zottegem. Alpecin-Deceuninck heeft vandaag het parcours verkend in de gietende regen.

Jasper Philipsen trekt volgend weekend naar de Tour de France, waar hij opnieuw ritzeges en de groene trui wil najagen.

"Het is niet evident om de Tour van vorig jaar te herhalen", weet hij. "We beginnen bij het begin: een rit winnen, dat wordt mijn eerste doel. Als ik overwinningen haal, komt de groene trui in het vizier."

Wie onze landgenoot in dienst meekrijgt, is nog even afwachten, al liet Alpecin-Deceuninck wel al weten dat Gianni Vermeersch een ticketje richting Tourstart in Firenze krijgt.

Voor de 31-jarige Vermeersch wordt het zijn debuut in La Grande Boucle. "Ik ben op een leeftijd gekomen dat het vrij laat is om te debuteren", lacht de Belgische kampioen gravel.

"Ik ben er enorm trots op. De Tour stond niet op mijn planning, tot ze me belden om mee op hoogtestage te trekken. Ik kijk er enorm naar uit om deel uit te maken van het circus."