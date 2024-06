Domper voor Lidl-Trek: kopman Tao Geoghegan Hart is niet fit voor de Tour de France

Lidl-Trek moet zijn huiswerk voor de Tour de France opnieuw maken. De succesvolle ploeg wilde Tao Geoghegan Hart als klassementsman uitspelen, maar de Brit is na de Dauphiné ziek geworden en heeft ook blessures overgehouden aan zijn val in Frankrijk.

Tao Geoghegan Hart verhuisde afgelopen winter van Ineos Grenadiers naar Lidl - Trek. De Brit, eindwinnaar van de Giro in 2020, was toen nog aan het revalideren na zijn zware valpartij in de Giro van 2023.

Hart moest in de komende Tour de klassementskopman van Lidl-Trek worden, maar in de Dauphiné raakte hij betrokken bij de massaval.

De Brit verscheen niet meer aan de start van de 7e etappe met pijn aan zijn ribben. Onderzoeken hebben aangetoond dat hij een ribbreuk heeft opgelopen.

Als klap op de vuurpijl raakte Hart ook nog eens besmet met het coronavirus, dat hem naar eigen zeggen flink te pakken had.

Lidl-Trek laat nu weten dat Hart niet fit genoeg is voor de Grand Départ van volgende zaterdag in Firenze.

Over de selectie, met onder meer Mads Pedersen, zal later gecommuniceerd worden.