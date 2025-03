Christophe Laporte moet voorjaar definitief laten schieten door virus: "Weet niet hoelang ik aan de kant sta"

De pech houdt niet op voor Christophe Laporte. De Fransman van Visma-Lease a Bike moet net als vorig jaar een kruis maken over zijn voorjaar. Boosdoener is het cytomegalovirus. "Het frustrerende is dat ik niet weet hoelang dat me aan de kant zal houden", liet Laporte weten op de website van de ploeg.