Bondscoach Tedesco leeft relaxed toe naar Roemenië: "Alles ligt in onze handen, dat is belangrijk"

vr 21 juni 2024 20:30

De aanloop was (bijna) zorgeloos, de treinreis richting Keulen zonder zorgen. Zo'n 24 uur voor de aftrap van het sleutelduel tegen Roemenië lijken de Rode Duivels - ondanks de valse start - relaxed. Inclusief bondscoach Domenico Tedesco: "Het resultaat van Oekraïne - Slovakije? Niet zo belangrijk voor ons."

Er is meer nodig dan een nederlaag tegen Slovakije om bondscoach Domenico Tedesco uit zijn lood te slaan. Op de persconferentie voor het duel tegen Roemenië maakte de trainer een rustige indruk. Dat het er zaterdagavond bij verlies wel héél benauwd kan uitzien voor de Rode Duivels na de zege van Oekraïne tegen Slovakije? Daar houdt Tedesco geen rekening mee. "Ik heb de eerste helft nog gezien. Daarna zaten we op de trein. (lachje) Maar door de slechte Wifi konden we niet verder kijken. Kijk, op dit moment hebben we alles in eigen handen. Dat is het belangrijkste voor mij. Ik ga nu niet beginnen te rekenen." Op de slottraining voor de afreis naar Keulen kenden de Duivels wel een kleine opdoffer. Axel Witsel herviel in zijn oude blessure. "Hij voelde het een paar dagen geleden al", duidde Tedesco. "Vandaag (vrijdag, red.) beslisten we toch om hem te laten trainen, maar tijdens het laatste wedstrijdje voelde Axel weer hinder. Daarom gaan we geen risico's nemen met hem. Hopelijk is het niks serieus."

Willen dat Lukaku 6 keer scoort uit 6 grote kansen? Dat is soms niet realistisch. Domenico Tedesco

Wie morgen wél op de afspraak zal zijn, is Romelu Lukaku. Heeft de bondscoach nog eens met zijn recordschutter rond tafel gezeten na die onfortuinlijke partij tegen Slovakije? "We hebben gisteren na de training met elkaar gesproken", aldus Tedesco. "Maar dat doen we altijd. Romelu is één van onze steunpilaren - het is belangrijk om te weten wat hij denkt. We hebben een goeie uitwisseling van gedachten." "Over de gemiste kansen is het niet gegaan. Romelu houdt houdt altijd het vertrouwen in zichzelf. Bovendien scoorde hij eigenlijk twee keer, hé. Willen dat hij dat 6 keer doet uit 6 grote kansen? Dat is soms niet realistisch." Tot slot uitte Tedesco nog zijn respect voor de resultaten van tegenstander Roemenië. "Het is een prima ploeg. Fans die Roemenië niet kenden, doen dat ongetwijfeld nu wel na die grote zege tegen Oekraïne. Weinig ploegen zouden daar 3-0 van kunnen winnen. Maar wij wisten al dat ze veel kwaliteit hebben. Van de acht matchen die ik eerder zag, verloren ze er geen enkele en slikten ze amper 5 tegengoals. We hebben respect, maar zijn niet bang."

