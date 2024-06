José De Cauwer over comeback kids Vingegaard en Van Aert: "Ze zullen in de Tour tegen hun natuur in moeten koersen"

vr 21 juni 2024 06:14

Het kostte hen bloed, zweet en tranen, maar Jonas Vingegaard en Wout van Aert zijn dan toch klaar geraakt voor de Tour de France. Na hun lange revalidaties trekken ze wel met veel vraagtekens naar de Grand Départ in Firenze. José De Cauwer laat zijn licht schijnen over de twee comeback kids van Visma-Lease a Bike. "Pogacar was al de grote favoriet, dat zal nu niet anders zijn."

Na weken speculeren kwam er donderdag dan toch witte rook uit het kamp van Visma-Lease a Bike: de Nederlandse formatie trekt straks mét speerpunten Jonas Vingegaard en Wout van Aert naar de Tour de France. De twee kopmannen revalideerden de voorbije maanden na hun zware crashes in het voorjaar, maar zijn volgens hun team klaar om competitief te zijn in Frankrijk. Dat denkt ook commentator José De Cauwer.

"Wout zal goed zijn", opent hij. "Hij is heel zwaar gevallen, maar dat is toch al een hele tijd geleden. Zijn team dacht er zelfs nog even over na om hem naar de Giro te sturen, maar dat hebben ze wijselijk niet gedaan. Van Aert heeft tijd gehad om te resetten en klaar te zijn voor de Tour."

Geleerd van Van der Poel

In de Ronde van Noorwegen deed Wout van Aert vorige maand al wat competitieritme op. Daarna trok onze landgenoot met Vingegaard en co. op hoogtestage naar Tignes. Welke ambities mag Van Aert koesteren in Frankrijk?

"Ik hoop voor Wout en voor België dat hij zijn eigen ding mag en kan doen", zegt De Cauwer. "Dat hij kan diep gaan waar hij wil, om eventueel etappes te winnen en zijn eigen doelen na te streven. Als het opnieuw is om in pakweg de gravelrit te wachten op Vingegaard, dan vind ik het jammer."

"Maar ik denk vooral dat hij deze Tour zal gebruiken richting Olympische Spelen."

Ik hoop dat Wout zijn eigen doelen zal mogen nastreven, maar hij zal deze Tour toch vooral gebruiken richting de Spelen in Parijs. José De Cauwer

Dat de Spelen deze zomer het hoofddoel zijn van Van Aert, is geen geheim. Op het selectieve parcours in Parijs wil hij beter doen dan drie jaar geleden in Tokio, waar hij zilver veroverde.

"Dat Van Aert nu de Tour rijdt met het oog op die Spelen, heeft alles te maken met vorig jaar. Toen werkte Mathieu van der Poel de Tour incognito af, maar op het WK haalde hij enkele weken later verwoestend uit. Daar heeft de concurrentie misschien uit geleerd."

Mission impossible tegen Pogacar?

Van Aert kon in Noorwegen al opnieuw proeven van de koersadrenaline, voor kopman Jonas Vingegaard worden het in Frankrijk zijn eerste kilometers sinds zijn zware val in het Baskenland. "Maar of Vingegaard nu gevallen was of niet, een derde Tourzege op een rij zou even moeilijk zijn geweest, tegen deze Tadej Pogacar", stelt De Cauwer vast.

Of Vingegaard nu gevallen was of niet, een derde Tourzege op een rij zou even moeilijk zijn geweest, tegen deze Tadej Pogacar. José De Cauwer

"Pogacar had de voorbije twee jaren, toen hij de Tour verloor, daar altijd wel een reden voor. Nu is hij topfit en komt hij met een topploeg aan de start. Visma-Lease a Bike zal daarentegen wat tegen zijn natuur in moeten koersen. Maar dat kan alleen maar mooie koers opleveren."

"Voor mij was Pogacar sowieso de topfavoriet, dat zal nu niet anders zijn. Maar dat wil niet zeggen dat Vingegaard zomaar weg is. Bovendien heeft dat speelse van Pogacar al vaker tot een counter geleid."

Extra piment

De Deen trekt zonder competitieritme naar de Tour. In hoeverre is dat een nadeel? "De eerste dagen zijn lastig, maar zelfs als zulke renners op 95 procent en nog groeiende zijn, moet dat nog lukken", zie De Cauwer.

"Ook Pogacar komt trouwens uit een rustperiode na de Giro. Het moet al zijn dat iemand als Primoz Roglic (die de Dauphiné won, red.) er vol tegenaan zal gaan vanaf dag één." "Met Remco Evenepoel komt er dan nog eens extra piment bij", verkneukelt De Cauwer zich. "Ook bij hem hopen we veel, maar weten we niet goed wat we kunnen en mogen verwachten."