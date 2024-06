Wout van Aert vroeg zélf om de Tour te kunnen rijden: "We hebben geen seconde getwijfeld"

Visma-Lease a Bike heeft het licht op groen gezet voor deelname aan de Tour de France van Wout van Aert en Jonas Vingegaard. Bij de Deen zijn nog niet alle vraagtekens weggewerkt, bij onze landgenoot was er al langer dan vandaag witte rook. Sportief directeur Merijn Zeeman: "Wout wil iets bijzonders doen voor de ploeg, maar we gaan ook voor etappewinst."

"Hij heeft zelf aan ons gevraagd of er nog ruimte was in de Tour-ploeg. Wij hadden minder dan een seconde nodig om daar over na te denken. Met Wout heb je de grote leider van deze ploeg in je team."

Visma-Lease a Bike leeft en ademt volgens een plan. In dat draaiboek stond dat Wout van Aert dit jaar de Tour zou skippen en zou deelnemen aan de Giro. Tot die val in Dwars door Vlaanderen alles naar de vaantjes hielp.

"Hij heeft diep gezeten, maar zodra hij zelf wist dat hij naar de Tour wilde, dan was hij vertrokken en was hij niet meer te stoppen."

"Als Wout er is, gaat de lat omhoog. Hij is een droom voor elke ploeg en maakt de anderen beter."

Zeeman gaf zijn poulain nog een compliment. "Als hij de knop omdraait, is er niemand die hem kan benaderen. Dan is hij de meest professionele renner."

Maar wat wordt dan zijn rol in de Tour? "Die is tweeledig", verduidelijkt Zeeman. "Hij heeft zelf heel nadrukkelijk gezegd dat hij iets bijzonders wil doen met het team. Jonas (Vingegaard) kan 100 procent op hem rekenen."

Bij Wout van Aert constateerde Visma-Lease a Bike twee weken geleden "dat het zou goedkomen". Bij Jonas Vingegaard werd de knoop pas enkele dagen geleden doorgehakt, aldus Merijn Zeeman.

"We hadden een traject uitgerold: eerst uurtjes maken thuis en dan eind mei naar Tignes. We tastten toen wel in het duister over welk niveau haalbaar was voor Jonas, want hij was - logisch - heel ver weggezakt. Elke week hebben we zijn kansen ingeschat, gebaseerd op verwachtingen."

"De laatste weken hebben we nadrukkelijk gezien dat hij fit geraakt. Let wel: dat is nog iets ander dan in vorm of competitief zijn. Maar Jonas heeft enorm hard gewerkt."