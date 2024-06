Visma-Lease a Bike stuurt Wout van Aert en Jonas Vingegaard naar de Tour de France

do 20 juni 2024 12:35

Krijgen we dan toch een duel in de Tour? Titelverdediger Jonas Vingegaard is op tijd fit na zijn val in de Ronde van het Baskenland en mikt op een goed klassement. Visma-Lease a Bike stuurt ook Wout van Aert naar de Grand Départ in Firenze. "Ons voornaamste doel is een topklassement rijden met Jonas", zegt Van Aert.

Wekenlang stoomden Jonas Vingegaard en Wout van Aert zich op hoogtestage in Tignes klaar voor de Tour.



Voor allebei was het een race tegen de klok na hun zware blessures in het voorjaar. Vingegaard brak begin april zijn sleutelbeen en enkele ribben tijdens de massaval in de Ronde van het Baskenland. Met ook een klaplong en een longkneuzing leek zijn Tour-deelname lang aan een zijden draadje te hangen. "Ik ben heel blij dat ik kan starten", doorbreekt Vingegaard de stilte. "De afgelopen maanden waren niet altijd gemakkelijk, maar ik dank mijn gezin en de hele staf voor de niet aflatende steun." "We hebben samen naar dit moment toe kunnen werken en ik ben natuurlijk heel benieuwd waar ik sta. Ik voel me goed en ben in ieder geval heel erg gemotiveerd."

We weten niet hoe ver Jonas Vingegaard kan komen in de Tour. Merijn Zeeman (sportief directeur Visma-Lease a Bike)

"De voorbije weken heeft Jonas laten zien wat voor een kampioen hij is, zowel mentaal en fysiek", looft Merijn Zeeman (sportief directeur) de 27-jarige Deen. Grote Tour-ambities durft Visma-Lease a Bike evenwel niet uit te spreken voor Vingegaard.



"We weten niet hoe ver Jonas kan komen in de Tour", blijft Zeeman voorzichtig.



"Jonas heeft geen wedstrijden meer kunnen rijden en de voorbereiding was op zijn zachtst gezegd verre van ideaal. Maar hij staat er straks wel, gezond en gemotiveerd.”

Van Aert in dienst van Vingegaard

Naast Vingegaard is ook Wout van Aert op tijd fit geraakt na zijn zware tuimelperte in het voorjaar.



In Dwars door Vlaanderen brak Van Aert bij die zware val zijn sleutelbeen, zijn borstbeen en 7 ribben. Zijn Giro-debuut viel daardoor in het water.



Na een geslaagde comeback in de Ronde van Noorwegen en 3 weken Tignes trekt hij met heel veel zin naar de Tour. "Aanvankelijk was dit natuurlijk niet het plan, maar gezien mijn ontwikkeling in de afgelopen weken wilde ik dit graag, en de ploeg was het daarmee eens", zegt Van Aert. "Ons voornaamste doel is natuurlijk om een topklassement te rijden met Jonas. En daar wil ik, samen met een hele mooie ploeg, mijn steentje aan bijdragen.”

Wouts klasse als atleet en zijn leiderschapskwaliteiten zijn een meerwaarde voor ons team. Merijn Zeeman (sportief directeur Visma-Lease a Bike)

Merijn Zeeman bejubelt de veerkracht van Van Aert. "Net als Jonas heeft Wout

ook een enorme klap moeten verwerken, fysiek en mentaal." "Maar ook Wout heeft weer bewezen een ijzersterke kampioen te zijn. Zijn klasse als atleet en zijn leiderschapskwaliteiten zijn een meerwaarde voor ons team." Over zijn persoonlijke ambities reppen Van Aert en de ploeg met geen woord in het persbericht.

Met Jorgenson en Benoot

Naast Vingegaard en Van Aert is het ook uitkijken naar de polyvalente Amerikaan Matteo Jorgenson. "Hij is dit jaar al uitgegroeid tot een van de sterkhouders van de ploeg door zeges in

Parijs-Nice en Dwars door Vlaanderen, en zijn tweede plek in de Dauphiné", zegt Zeeman zonder zijn rol in de Tour te definiëren. Ook Vuelta-winnaar Sepp Kuss is ondanks een tegenvallende Dauphiné van de partij in de Tour. Net als onze landgenoot Tiesj Benoot.



De selectie wordt verder aangevuld met Wilco Kelderman, Christophe Laporte en Jan Tratnik.