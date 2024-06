De tijd dringt! Stel nu je ideale ploeg samen voor de Sporza Tourmanager

Met of zonder Remco Evenepoel in de ploeg? Kunnen we Jonas Vingegaard genoeg vertrouwen voor 10 miljoen? En waar vind ik goedkope sprinters? Het sleutelen aan de ideale Tourploeg voor de Sporza Wielermanager kan weer beginnen.

Een maand geleden werd Pol Decoster met zijn team "Creatief" gekroond tot winnaar van de Giro in de Sporza Wielermanager.



Alle andere deelnemers krijgen een kans om zich te revancheren in de Ronde van Frankrijk, want vanaf nu is de jacht op de verborgen parels weer geopend. Slaag jij er als beste in om alle toppers in je ploeg te krijgen en toch binnen het budget te blijven?