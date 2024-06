Superfavoriete Lotte Kopecky mikt op dubbele Belgische titel, maar: "Het BK is niet de leukste wedstrijd"

Zowel op het BK tijdrijden als het BK op de weg is Lotte Kopecky (SD Worx-ProTime) torenhoog favoriete. Maar de wereldkampioene staat er in de wegrit opnieuw alleen voor. "De grotere blokken zullen het spel proberen te spelen. Ik moet een manier vinden om daar gebruik van te maken."

"Ik ben dan ook benieuwd hoelang ik die nieuwe positie kan vasthouden in de tijdrit. Het resultaat is eigenlijk wat bijkomstig."

Voor de wegrit van zondag is Kopecky iets minder enthousiast.

"Ik vind de Belgische trui een van de mooiere kampioenentruien. Maar het BK op zich is niet de meest leuke wedstrijd voor mij."

Zonder ploegmakkers is het op de weg Kopecky versus de rest. "Ik moet opboksen tegen grotere blokken, het is moeilijk om alles te controleren in mijn eentje."

"Maar het parcours dat we dit jaar voorgeschoteld krijgen in Zottegem is in mijn voordeel. Waarom? Op de hellingen kan je sneller het verschil maken en is het voor de grotere blokken moeilijker om zich te organiseren."