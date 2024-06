Jouw gids voor het BK tijdrijden: deelnemers, parcours en livestream

Zondag staat het BK op de weg op het menu, maar eerst worden donderdag nog de Belgische tijdritkampioenen gekroond. Lotte Kopecky verdedigt in Binche haar titel bij de vrouwen. Bij de mannen zijn Wout van Aert, Remco Evenepoel (allebei op hoogtestage) en Yves Lampaert (last van val) de grote afwezigen.

Een valpartij van Remco Evenepoel maakte na 3 minuten al een einde aan het titanenduel met Wout van Aert.



Op het uitgeregende parcours in Herzele belandde Evenepoel in een gracht, na een schuiver in een spekgladde bocht. De 4e plek was zijn lot.

Straaljager Van Aert bleef wel overeind en veroverde zijn 3e Belgische tijdritkroontje. Neoprof Alec Segaert werd 2e op 50 seconden, Rune Herregodts mocht als 3e mee op het podium.

Bij de vrouwen snelde Lotte Kopecky vorig jaar naar haar 5e Belgische tijdrittitel op een rij. De jeugdige Febe Jooris (2e) en Marthe Goossens (3e) kregen meer dan een minuut aangesmeerd.