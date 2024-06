Sporza Retro: 36 jaar geleden schreef Oranje al een sprookje op een EK in Duitsland

vr 21 juni 2024 09:08

Een EK voetbal in Duitsland, dat roept mooie herinneringen op in Nederland. In 1988 was West-Duitsland ook het gastland en dat werd een triomf voor Oranje. "Na het WK 1974 was er geen mooier land om Europees kampioen te worden."

Nederland - Sovjet-Unie 0-1

Het EK begon nochtans met een valse nooit voor Oranje. Tegen het stugge Sovjet-Unie, twee jaar eerder uitgeschakeld door de Rode Duivels op het WK 1986, miste Nederland zijn kansen en kreeg het na de rust het deksel op de neus: 0-1 na een goal van Rats.

Engeland - Nederland 1-3

In zijn tweede duel staat Nederland - net als tegenstander Engeland - met de rug tegen de muur. In het begin komt Oranje nog goed weg, maar dan staat Marco van Basten op. De aanvaller van AC Milan was in de openingsmatch nog op de bank gestart, maar bezorgt Nederland een broodnodige zege met een hattrick. "Dit was een belangrijk moment in mijn carrière, daarna veranderde alles", herinnert Van Basten nog.

Ierland - Nederland 0-1

Om de halve finales te halen moet Nederland nog winnen van Ierland. Het ontsnapt aan een achterstand en holt de hele match achter een goal aan. Pas in de slotfase verlost invaller Wim Kieft het Oranjelegioen. De spits kopt een mislukt schot van Ronald Koeman met veel effect binnen: 0-1 en Nederland naar de halve finales.

Halve finale: West-Duitsland - Nederland 1-2

De verloren finale tegen West-Duitsland op het WK 1974 was in 1988 zat nog vers in het Nederlandse geheugen. In een bitsige en beladen wedstrijd zet Nederland een scheve situatie nog recht dankzij een penalty van Koeman en de 2-1 van Van Basten. "Die wedstrijd in Hamburg was een heel speciaal moment", vindt Van Basten. "Winnen van West-Duitsland, in West-Duitsland, dat gebeurde niet elke dag."

Finale: Sovjet-Unie - Nederland 0-2