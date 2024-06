Thomas Buffel wordt coach Jong Genk: "Vandaag kom ik terug thuis"

Met een filmpje luidde Racing Genk de terugkeer van Thomas Buffel in. Als speler speelde de Limburger 388 wedstrijden voor de Genkenaars. Daarmee topt Buffel nog steeds het lijstje met de meeste wedstrijden ooit voor KRC Genk.



Buffel verdiende zijn strepen in het trainersvak als assistent van Yves Vanderhaeghe bij Cercle Brugge en als assistent-coach van de Belgische U19 en U23. Bij die laatste neemt hij nu afscheid om het roer over te nemen bij Jong Genk.

“Toen KRC Genk mij het aanbod deed om de coaching van Jong Genk over te nemen, heb ik geen seconde getwijfeld", glundert Buffel. "Als speler heb ik prachtige momenten beleefd op deze club."