Red Panthers niet met D'Hooghe, wel met doelvrouw Picard naar Parijs: "Ze zit in de vorm van haar leven"

De nationale hockeyvrouwen zullen op het olympisch toernooi in Parijs met Elodie Picard in doel spelen. "Geen gemakkelijke keuze", vertelt bondscoach Raoul Ehren over de keeperskwestie bij de Red Panthers.

Ehren: "We hebben drie doelvrouwen van topniveau. Het was geen gemakkelijke keuze. Aisling is een fantastische keepster, maar Elodie zit momenteel in de vorm van haar leven en kreeg daarom de voorkeur."

"Het is lang geleden dat we een echte eerste keus hadden in doel", pikt Picard in.

"Voor de selectie zei ik tegen mezelf: "Oké, ik heb alles gedaan wat ik kon doen, we zullen zien wat er gebeurt"."

"Je kunt de keuzes van de coach niet op het laatste moment beïnvloeden. Dus ik keek gewoon uit naar de bekendmaking."

Voor Picard wordt het haar eerste deelname aan de Olympische Spelen. "We handhaven ons nu al een jaar of twee in de top 5. Je zou kunnen zeggen dat we naar Parijs gaan om te presteren en mogelijk voor een medaille."

De Belgische hockeyvrouwen spelen op het olympisch hockeytoernooi in Parijs (27 juli - 9 augustus) in de groepsfase tegen China, Frankrijk, Japan, Nederland en Duitsland.