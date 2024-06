Matthias Casse telt af naar Olympische Spelen: "Het doel is goud!"

di 18 juni 2024 21:24

Judoka Matthias Casse (27) is klaar voor de Olympische Spelen in Parijs. Het tegenvallende WK in Abu Dhabi is doorgespoeld: "Uit een verlieskamp kan je meer leren dan uit een winstkamp. Ik ben ontspannen en kijk ernaar uit om te vechten op de Spelen." Zijn ambitie is klaar en duidelijk: "Goud!"

Exact 6 weken voor hij zijn olympische competitie afwerkt in de -81 kg ontving Matthias Casse de pers voor het laatst. "Het begint te kriebelen", vertelde de nummer 1 van de wereld, die brons pakte in Tokio 2020.



Het WK als generale repetitie vorige maand viel tegen, hij verloor er in de derde ronde, terwijl hij 4 keer op een rij de WK-finale haalde. "Dat WK is natuurlijk een momentopname. De andere competities dit jaar gingen wel goed."



"Ik voelde me fysiek in orde op het WK. Het judo dat ik liet zien, was zeker niet slecht. Alleen het resultaat viel tegen. Daar kan ik uit leren voor de Spelen."



Het WK was ook ondergeschikt aan de Spelen: "In het jaar van de Spelen zijn de Spelen het hoofddoel. Het WK maakte deel uit van de olympische voorbereiding." In 2021 was het dat ook, toen werd hij wereldkampioen. "Maar dit wil niets zeggen met het oog op de Spelen."

Een judoka heeft maar 3 à 4 kansen om het te doen op de Spelen. Van jongs af is mijn droom goud. Matthias Casse.

Er blijft geen twijfel hangen bij Casse. "Zeker niet. Al is het eigen aan een sporter dat je het zo goed mogelijk wil doen en er wat teleurstelling is over het resultaat. Ik kan ermee leven, als het op de Spelen maar goed is."



Voor een sporter - zeker voor sporten als judo - zijn de Spelen het allerhoogste: "Mijn brons in Tokio leerde me al dat de Spelen een serieuze impact hebben op je leven als sporter, maar ook als mens."



"Bij goud zal dat alleen nog maar extra zijn. Dat is mijn droom van jongsaf aan."



Daarmee spreekt hij zijn ambitie klaar en duidelijk uit: "Als je voor minder dan goud naar daar gaat, is het de moeite niet om te vertrekken."



"De Spelen zijn een unieke competitie. Daar moet het goed zijn. Een judoka krijgt 3, maximaal 4 kansen om het daar te doen."

"Als ik zonder druk kan vechten, zal ik heel goed zijn"