Was Matthias Casse het slachtoffer van "jammerlijke" evolutie in het judo? "Het reglement is absurd geworden"

De WK-teleurstelling van Matthias Casse heeft het debat weer doen oplaaien: is het judo te moeilijk geworden? De bestraffingen en regels zijn de laatste jaren exponentieel gestegen, maar zo heeft de sport ook moeten inboeten aan spektakelwaarde. In Sporza Daily gaan ex-judoka Jean-Marie Dedecker, scheidsrechter Franky De Moor en WK-deelnemer Mina Libeer in debat.

De topfavoriet moest het strijdtoneel al na de derde ronde verlaten nadat hij in zijn kamp drie bestraffingen had gekregen. Een scheidsrechterlijke beslissing die achteraf voor heel wat discussie zorgde.

"Er is geen discussie dat het volgens het reglement een bestraffing was, maar ik vind wel dat de regels absurd en gek geworden zijn", vertelt ex-judoka Jean-Marie Dedecker in Sporza Daily.

Zo azen heel wat spelers ook op een teveel aan bestraffingen voor hun tegenstander in plaats van zelf in de aanval te trekken.

Judoka Mina Libeer wil haar sport niet bestempelen als "onaantrekkelijk", maar kaart wel een andere moeilijkheid aan.



"De evolutie in het reglement is er gekomen omdat ze de sport duidelijker wilden maken voor de kijker, maar dat is niet gelukt. Integendeel. Mijn ouders gaan elke wedstrijd mee en vertellen me dat het moeilijk is om vanuit de tribune nog te volgen."

"Het ene moment wordt er een bestraffing uitgedeeld. En een halve minuut later gebeurt eigenlijk dezelfde situatie en wordt er niks gedaan. Je kunt dus wel zeggen dat de sport niet in zijn opzet geslaagd is."