Dit zijn op dit moment de 4 beste derdes van het EK voetbal 2024: Kroatië naar huis, Nederland, Slovakije en Slovenië zeker

De exacte indeling van de 1/8e finales kan pas bepaald worden wanneer de 4 beste derdes bekend zijn. Van alle mogelijke combinaties blijven er voor de allerlaatste matchen nog maar 3 over: ACDE, ACDF en CDEF.



Als België een van die beste derdes wordt, dan komt het volgens onderstaande tabel dus uit tegen ofwel de winnaar van groep B (Spanje) of de winnaar van groep C (Engeland).



Maar we kunnen ook omgekeerd rekenen. Wat als België zijn groep nog wint? Wie zijn dan de mogelijke tegenstanders. In 2 van de 3 gevallen wordt dat Slovenië (66% kans dus), in het andere geval is het Nederland.



Mocht België tweede eindigen in zijn groep dan komt het uit tegen Frankrijk.



Spanje, Engeland, Slovenië, Nederland of Frankrijk. Een van die vijf landen wordt dus de tegenstander van de Rode Duivels. Als ze zich voor de 1/8e finales plaatsen uiteraard.