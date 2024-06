"De inworp zelf is voor mij de grootste fout": wat liep er precies mis bij de tegengoal van de Rode Duivels?

di 18 juni 2024 19:51

De keuze voor Yannick Carrasco als linksachter, de twee verdedigende middenvelders met Mangala en Onana en de late wissels. Bondscoach Domenico Tedesco kreeg de afgelopen 24 uur wat puntjes van kritiek te verwerken. Maar wat liep er nu precies verkeerd bij de Slovaakse goal? Gert Verheyen neemt de fase tactisch onder de loep.

Als het goed is, mag het ook gezegd worden. Met die ingesteldheid opent Gert Verheyen zijn analyse van de tegengoal. In de situatie die de ingooi - waarna later de goal valt - voor de Rode Duivels oplevert, zetten de Belgen hoog druk op de Slovaken. Trossard sprint naar de keeper, waardoor de Slovaakse verdediger via een slimme tik vrijheid krijgt. "Logisch", vindt Verheyen. "Want als je doorjaagt op de doelman, staat er altijd een mannetje vrij. Waarom hij dat doet? Het kan zijn dat Tedesco het vraagt van zijn spelers." "Het is dan wel belangrijk dat hij de passlijn afsnijdt van de speler die hij loslaat. Dat doet Trossard hier wel goed, maar hij werd uitgetikt."

Trossard gaat doordekken op de doelman, waardoor de Slovaakse verdediger vrij de bal naar voor kan trappen.

Dat Debast, Faes en Castagne op dat moment erg ver uit elkaar elk hun aanvaller dekken, vindt onze analist ook geen probleem. "We werden nooit gepakt op die mandekking. Sterker nog, we hadden er meer profijt van dan verlies. Je kan nooit alle duels winnen, maar het heeft wel de ploeg heel wat intercepties opgeleverd." "Ik vond in balverlies dat we het zeker niet verkeerd gedaan hebben."

Cruciale fout bij inworp

De bal werd door Slovakije naar voren getrapt en ging dicht bij de cornervlag over de zijlijn. Dan volgde dé inworp. Moest Castagne die inworp naar Doku gooien? "Ik heb die vraag gesteld op de persconferentie", pikt Verheyen in. "Tedesco gaf daar geen antwoord op. "Wij analyseren alles achteraf", vertelde hij mij."

"Dat dit gebeurt, wil eigenlijk zeggen dat de bondscoach niet bezig is geweest met inworpen." Doku kwam zich erg laag op het veld aanbieden, beging een jeugdzonde en het gevolg is inmiddels geschiedenis.

"Hier is het resultaat heel pijnlijk. Uiteraard is het een grote fout om die pass lateraal te trappen achteraan. Ik weet ook niet voor wie die bal bedoeld was: Faes of Debast? Vanaf dan was de situatie verloren."

"Maar de inworp zelf is voor mij de grootste fout."

Doku (rechts) komt zich aanbieden, De Bruyne (m) wijst Castagne de weg die de verdediger niet kiest.

En daarbij neemt onze analist Castagne op de korrel. "Castagne is toch een ervaren speler die zelf de beslissing kan nemen om te gooien? Oké, Doku komt zich aanbieden, maar hij moet ook de reflex hebben om te denken: "Wat kom jij hier in mijn rug doen en de bal vragen aan de cornervlag?"." Dat de verdediger niet gewoon de bal hoger op het veld gooide, begrijpt Verheyen allerminst.

"Nu creëerden de Duivels zelf een vervelende situatie, want alle spelers bevinden zich op een zakdoek. Dan moet je vooral maken dat de bal niet in dat gebied blijft."

Castagne is toch een ervaren speler die zelf de beslissing kan nemen om te gooien? Gert Verheyen

"Daarenboven had je hoger op het veld twee beren staan met Onana en Lukaku", ziet hij de oplossing. "Zij konden de bal met hun sterkte controleren of risicoloos doorkoppen."

Wordt het ook een probleem in de toekomst? "Nee, want nonchalance is het niet. Wel een erg vermijdbare fout als er duidelijke afspraken zijn."