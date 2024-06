Vertonghen en Theate in Duivelse opstelling van de Sporza-analisten: "Al denk ik niet dat ze klaar zijn"

Alleen Domenico Tedesco weet hoe de puzzelstukjes in elkaar zullen vallen tegen Slovakije, maar ook Sporza-analisten Franky Van der Elst en Hein Vanhaezebrouck hebben een elftal opgesteld voor de openingsmatch van de Rode Duivels. "Mangala is toch meer een pitbull dan Tielemans."

"Al verwacht ik eigenlijk niet dat ze zullen starten", zegt Vanhaezebrouck. "Vertonghen is out sinds 5 mei, Theate sinds 12 mei. Dat is meer dan een maand. Dan denk ik niet dat je met drie trainingssessies klaar bent om te spelen."

De keuze voor Koen Casteels onder de lat tegen Slovakije is geen verrassing. Bondscoach Domenico Tedesco twijfelt niet over zijn nummer 1, net als onze analisten.

"Ik vind Tielemans offensief het best", vult Vanhaezebrouck aan. "Achter mannen lopen die in zijn rug ontsnappen, is niet meteen zijn sterkste punt."

In zijn rug kiezen ze voor Orel Mangala en Amadou Onana . "Ik heb Youri Tielemans ook al goede wedstrijden zien spelen bij Aston Villa als dubbele 6. Maar Mangala is toch iets meer een pitbull", zegt Van der Elst.

Over de drie namen in de voorste linie bestaat weinig twijfel: topschutter Romelu Lukaku is het centrale aanspeelpunt.

Jeremy Doku en Leandro Trossard nemen de flanken voor hun rekening. Het enige probleem: ze vertoeven allebei het liefst op de linkerflank.

"Doku is het best op links, Trossard zal zich misschien gemakkelijker kunnen aanpassen op rechts", doet ook Gert Verheyen zijn duit in het zakje. "Leandro moet dan wel de vrijheid krijgen om naar binnen te komen in de rug van Lukaku."

Vanhaezebrouck zou Doku alleen naar rechts schuiven bij overmacht. "Als Castagne zou uitvallen en Debast moet depanneren op rechts, dan laat je de linkerflank beter voor Maxim De Cuyper en zet je Doku op rechts. Maar als niemand uitvalt, zet je Doku op links."