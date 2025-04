Rudiger is (weer) verlosser in de verlengingen: na dolle marathonmatch is bekerfinale binnen voor Real Madrid

Real naar finale na marathonmatch

Zelfs Christopher Nolan zou het aantal plottwist in het script van deze wedstrijd overdaad vinden.



Real Madrid, zonder de geblesseerde Thibaut Courtois, leek tien minuten voor het einde van de terugwedstrijd van de halve finale van de Copa del Rey nog ten dode opgeschreven. Nadat het in de heenwedstrijd nipt 0-1 had gewonnen, stond het vanavond in minuut 82 alweer 1-3 in het krijt bij Real Sociedad na een dubbele owngoal van David Alaba.



Maar opnieuw zou de Koninklijke uitpakken met zijn specialiteit: een miraculeuze ommekeer in het absolute slot. Op amper vijf minuten tijd kwam Real weer langszij door goals van Jude Bellingham en Aurélian Tchouaméni: 3-3 en virtueel door naar de finale.



Al zouden de plottwist daar lang nog niet stoppen. Terwijl Real de champagne al aan het ontkurken was, kreeg het in minuut 94 nog een koekje van eigen deeg. Op hoekschop knikte Mikel Oyarzabal de wedstrijd richting verlengingen, die zouden uitmonden in een krampachtige uitputtingsslag.



Pas in minuut 115 zou supersub Rüdiger voor de verlossing bij Real Madrid zorgen. De Koninklijke komt dus met de schrik vrij en mag het in de finale opnemen tegen of Barcelona of Atletico Madrid.