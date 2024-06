De vooruitblik van Verheyen op de EK-opener van de Duivels: "Zou geen schrik hebben om Vertonghen te zetten"

Alle ogen op de Rode Duivels. In Frankfurt begint België straks aan het EK met een duel tegen Slovakije. Waar liggen de kansen en gevaren? En welke knopen moet de bondscoach nog doorhakken? Onze analist Gert Verheyen fileert de eerste groepsmatch: "Ik ben voorstander om met Doku en Trossard te spelen."

Wanneer Gert Verheyen door een grote poort het stadion binnenwandelt, is de analist vooral onder de indruk van de enorme jumbotron die door een web van draden omhoog gehouden wordt. "Precies een basketbalarena", grijnst de ex-international.

Over naar de tegenstander: Slovakije - met plaats 48 op de FIFA-ranking in theorie het zwakke broertje in de groep van de Duivels.

"De optelsom van pure kwaliteit is veel groter bij ons", zag Verheyen tijdens zijn voorbereiding. "Zonder ongelukken zijn ze niet in staan om België te kloppen."

"Maar het is ook wel een team dat iéts kan. Tijdens de kwalificaties verloren ze enkel van Portugal - en dan nog twee keer nipt. Het is een ploeg die vooral teert op fysieke presence. Ze hebben loopvermogen, de zuivere mankracht en ook een grote werklust. Bij Slowakije gaan ze allemaal voor elkaar door het vuur. Zeker op stilstaande fases wordt het ook opletten."