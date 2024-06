Rode Duivels blijven "gefrustreerd" achter na gemiste kansen: "We speelden bij momenten te gehaast"

Frustratie troef bij de Rode Duivels na de kansenregen die nul punten opleverde. Romelu Lukaku zag twee keer een goal afgekeurd, ook de overige Belgen konden niet afwerken. Een teken dat het spel niet op niveau was. "Ik maak me geen zorgen", blijft Amadou Onana rustig.

"Het klopt dat we te gehaast speelden met moeilijke passes tussen de linies. Op zo'n moment moet je de bal goed rondspelen om de situatie om te keren. Met een beetje meer geluk, winnen we die match."

Zelf was hij niet verrast dat hij als linksachter moest fungeren: "Ik heb goed met de coach afgesproken wat mijn rol was. Ik was er klaar voor om het team te helpen op linksachter."

"We hebben heel de match genoeg kansen afgedwongen. We bleven ook doorduwen na het foutje", begint Yannick Carrasco met de positieve punten na de nederlaag.

"Een openingswedstrijd verliezen, is nooit goed", trapt Amadou Onana een open deur in. "Maar ik maak me geen zorgen."

"Als we in de komende matchen zo veel kansen versieren, komt het wel goed. We zijn wel een ploeg die met druk kan omgaan. We spelen allemaal bij topclubs in Europa. Het maakt op zich niet uit, we moeten alles geven."

"We hadden even tijd nodig om de ruimtes te bespelen deze opener. We moeten nu in onszelf blijven geloven. Vanavond hebben we wel twee keer gescoord, dus we hebben bewezen dat we het kunnen."