Tedesco baalt na eerste nederlaag, maar toont zich optimistisch: "Eigenlijk liep alles perfect, behalve bij die kansen"

"We hebben verloren en dat doet enorm veel pijn, want we verdienen het niet", ging de trainer verder. "De jongens hebben nochtans alles geprobeerd. Eigenlijk liep alles perfect - ik kan tegen het team weinig dingen zeggen die beter moesten. Buiten die grote gemiste kansen. En ook de goal die we tegen krijgen, mogen we niet slikken."

Bondscoach Domenico Tedesco stak niet weg dat hij baalde over de timing van zijn eerste verliespartij bij de Duivels. "Je weet op voorhand dat je ooit een match moet verliezen. Jammer genoeg gebeurde dat juist vandaag. Als ik mocht kiezen, dan was het een vrienschappelijke wedstrijd geweest."

Hoofdrolspelers bij die bewuste momenten waren (vaak) Lukaku en Doku. Tedesco nam het duo evenwel niks kwalijk.

"Romelu weet hoe hij goals moet scoren, maar had vandaag veel pech. Hij is mentaal ijzersterk en zal hierbovenop komen. En de 0-1? Bij elke tegengoal gebeuren er fouten. We zullen het intern analyseren en bespreken met de spelers, maar ik zal niemand met een beschuldigende vinger wijzen. We moeten vooral samenblijven na dit verlies."

Tedesco wilde zich overigens ook niet negatief uitlaten over de arbitrage. Op de persconferentie werd de coach gevraagd naar zijn mening over de technologie in de bal die de beslissing voedde.

"Mochten we gewonnen zijn, zou ik mijn mening kunnen geven", grijnsde de Duitser. "Alleen wil ik nu geen slechte verliezer zijn. Daarom wil ik niet over de scheidsrechter of de VAR praten. We vertrouwen erop dat ze de juiste beslissingen maken. Zeggen ze dat het hands was? Dan moeten we dat accepteren."