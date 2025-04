Jarige Alexander Zverev steekt in München zijn eerste toernooizege van het jaar op zak

Alexander Zverev heeft voor de derde keer in zijn carrière het ATP-toernooi van München gewonnen. Hij was in een droomfinale, uitgerekend op zijn 28e verjaardag, te goed voor tweede reekshoofd Ben Shelton.

Alexander Zverev was sterk aan het jaar begonnen, maar sinds zijn finale op de Australian Open zat de Duitser wat in het slop. In eigen land zocht én vond hij zijn betere vorm met het oog op Roland Garros.



Zverev had het toernooi van München al eens gewonnen in 2017 en 2018. Niet geheel verrassend had hij tegen Ben Shelton de supporters, onder wie Bayern-speler Thomas Müller, op zijn hand.



Shelton leek onder de indruk van de omstandigheden, wat hij onderstreepte met twee dubbele fouten die hem zowel in het eerste als zevende spelletje een break kostten.



Zverev daarentegen was soeverein op zijn eigen opslag. Een hele week lang zou hij geen enkel breakpunt tegen krijgen. Ook in de tweede set bleef hij dirigeren vanaf de baseline. Een snelle break plaveide de weg naar een zevende graveltitel voor de Duitser, het perfecte verjaardagscadeau.