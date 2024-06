Belgische supporters warmen op in fandorp: "Zelfs Casteels mag scoren, als we maar winnen"

Aan de steun van de twaalfde man zal het vanavond niet liggen. De Rode Duivels krijgen vanavond de vocale steun van meer dan 10.000 Belgische supporters in Frankfurt. In het EK-fandorp warmden ze alvast hun stembanden op.

0-2 of 0-3. Het is de voorspelling die het vaakst wordt gehoord in het EK-fandorp van de Belgen in Frankfurt. Een overwinning is de enige optie die op tafel ligt tegen Slovakije.

"We hebben een fantastische ploeg, dus waarom niet?", klinkt het bij een vrouwelijke supporter. "We hebben Lukaku en De Bruyne, die hebben de Slovaken niet."

En Lukaku is ook de eerste naam die door elke supporter van de Rode Duivels wordt genoemd als doelpuntenmaker. "Maar zelfs doelman Casteels mag scoren. Als we maar winnen."

De sfeer zit alvast goed in Frankfurt. Aan de Rode Duivels om het Belgische feestje nog tot de vroege uurtjes te laten doorgaan.