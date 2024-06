Belg in Slovakije voelt respect voor ons "superteam": "Maar onze knokkers hopen stilletjes op gelijkspel"

ma 17 juni 2024 11:51

Jagen onze Duivels de tegenstand nog schrik aan? Als we een landgenoot in Slovakije mogen geloven alvast wel. "Het respect is groot, maar ergens hopen de Slovaken toch om een goaltje te kunnen stelen", vertelde Gerdi Vanfleteren deze ochtend op Radio 1.

David tegen Goliath is misschien wat overdreven, maar voor hun eerste partij op het EK zijn de Rode Duivels wel torenhoog favoriet. Een rolverdeling waar ze zich ook in Slovakije kunnen in vinden. "Ze kijken hier echt uit naar vandaag. Dit is voor hen een uitdaging om tegen - zoals ze het hier noemen - een superteam te mogen spelen", vertelt Gerdi Vanfleteren. Hij woont al 23 jaar in Slovakije en kan dus als geen ander de lokale sfeer doorgronden. "Het leeft hier zeker en vast, al is voetbal hier niet de nummer 1 sport", legt hij uit. "Die rol is weggelegd voor ijshockey. Maar als de Slovaken gekwalificeerd zijn voor een EK, kijken ze er wel naar uit." "Al is het nog niet zo dat er auto's rondrijden met vlaggetjes. Daarvoor wachten de mensen hier op goeie resultaten. Dat zagen we ook al bij de kwalificaties."

Slovakije heeft een vechtersteam. Ze blijven altijd knokken en ervoor gaan. Gerdi Vanfleteren, Belg in Slovakije