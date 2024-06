"Ik vind dat er te weinig vuil spel is": Zijn voetballers op dit EK niet "geniepig" genoeg meer?

Een stevige tackle of een hard duel, we zien het stiekem allemaal wel eens graag gebeuren. Maar in het hedendaagse voetbal lijken "geniepige spelers" een zeldzaamheid te zijn geworden. "De momenten die het langst bijblijven, zijn nochtans vaak minder sportieve momenten", stelde Hannes Van der Bruggen in Dat is fussball.

Een slap Engeland inspireerde de gasten in Dat is fussball gisteren tot een opmerkelijke discussie: is voetbal te braaf geworden?

"Ik was zeer ontgoocheld", oordeelde Franky Van der Elst aanvankelijk over de Engelsen. "Foden hebben we bijvoorbeeld niet gezien."

"Maar die werd wel hard aangepakt vanaf het begin", bracht Arno The Kid het thema ter sprake. "En dan had ik verwacht dat Engeland dat terug zou doen. Het is Engeland, die beuken toch terug?"

Maar dat kwam er niet van gisteren. De mannen van Gareth Southgate waren bij momenten te mak in duel. "Ik vind dan ook dat er te weinig vuil spel is", opperde Arno.

"Ik hou wel van hard voetbal met tackles op het randje. Vroeger kon je nog wat aan elkaar trekken of eens met de elleboog tikken omdat het van beide kanten kwam."