Om middernacht nog in de studio, vanochtend al examen: "De kans dat Albanië EK wint, is groter dan mijn slaagkans"

De Rode Duivels zijn niet de enige die vandaag voor een belangrijke test staan. Ook Hannes Van der Bruggen is hetzelfde lot beschoren. Dat mag je zeer letterlijk nemen, trouwens: de middenvelder van Cercle Brugge heeft deze ochtend een examen oogheelkunde. En dat terwijl hij gisteren een hele avond rondhing in onze analysestudio. "Ik ga toch een kort nachtje tegemoet", klonk het al met kleine oogjes.

Wat doe jij aan de vooravond van je examen?



Profvoetballer Hannes Van der Bruggen stond gisteren tot middernacht doodleuk aan de analysetafel van Dat is fusball. De middenvelder van Cercle Brugge had deze ochtend nochtans een examen oogheelkunde.



Het is altijd zijn doel geweest om zijn vader als opticien op te volgen. Al had Van der Bruggen niet meteen het beste oog in zijn slaagkansen vandaag.