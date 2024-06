Herbekijk Dat is fussball met Hannes Van der Bruggen, Franky Van der Elst en Arno The Kid

Een streepje groen en zwart in Dat is fussball. Hannes Van der Bruggen, middenvelder van Cercle Brugge, vergezelde Tess Elst aan haar tafel. Ook blauw-zwart was van de partij, vertegenwoordigd door Franky Van der Elst. Arno The Kid maakt het gezelschap compleet voor de nabeschouwing van de derde EK-dag. Bekijk de volledige aflevering hieronder.