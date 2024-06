VIDEO - Onder impuls van Lampard en Stormzy: Engeland pakt uit met nieuwe versie van "Hey Jude" voor Bellingham

En of Engeland rekent op zijn kroonprins, Jude Bellingham. Net voor de eerste EK-wedstrijd van de nationale ploeg werd een video gedeeld waarin bekende koppen als Frank Lampard, Ian Wright en ook rapper Stormzy figureerden in een eigen versie van "Hey Jude". Dit om Bellingham en zijn ploegmakkers aan te moedigen om hun favorietenstatus in Duitsland waar te maken. Bekijk de video hieronder.