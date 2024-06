VIDEO - Joachim Löw achterna: Ronald Koeman proeft langs de lijn niet enkel van de zege

Wie herinnert zich de hetze rond Joachim Löw nog? De voormalige Duitse bondscoach ging in 2016 viraal nadat hij langs het veld aan zijn edele delen had gekrabd en dan vrolijk aan zijn vingers rook. Vandaag kreeg Löw een opvolger: Nederlands bondscoach Ronald Koeman zorgde voor bizarre taferelen langs de lijn. Bekijk hieronder de beelden.

Was Ronald Koeman even vergeten dat het stadion van Hamburg volhangt met camera's?

Tijdens de partij tussen Nederland en Polen zorgde de bondscoach van Oranje ongegeneerd voor enkele opmerkelijke beelden, die al snel gretig gedeeld werden op sociale media.

Zo was duidelijk te zien hoe Koeman zijn hand in zijn broek stak en zijn edele delen even weer op de goeie plek stak. De vergelijking met Joachim Löw was dan ook niet veraf.

Maar Koeman ging nog wat verder. Hij peuterde voor de camera's ook in zijn neus. Het snot? Dat at hij op. Zou het de stress in een spannende match geweest zijn die voor de kronkels zorgde?