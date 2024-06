VIDEO - In dit stadion spelen de Rode Duivels hun openingsmatch: "Die 'bak' is zoals in Bernabeu"

Het Deutsche Bank Park van Eintracht Frankfurt is maandag het decor voor de eerste EK-wedstrijd van de Rode Duivels tegen Slovakije. De Duitse voetbaltempel is gebouwd in 1925, biedt plaats aan 47.000 voetbalfans en is allerminst aan zijn proefstuk toe op een groot toernooi. Ook in 1974 en 2006 werd het al gebruikt voor het WK voetbal.

Onze reporter Gert Verheyen deelde alvast zijn eerste impressie.

"Het is een mooi stadion", knikt hij terwijl hij de tribunes inspecteert. "Maar of het modern is? Dat is dubbel ... Het heeft alleszins wel iets. Vooral die 'bak' aan het plafond (zie bovenstaande video) maakt veel goed. Het is net zoals in een basketbalarena in de NBA."

Ruben Van Gucht kent de officiële naam voor die bak boven het veld: "Het is een jumbotron, een videowall die ook bij concerten wordt gebruikt", legt hij uit.

Verheyen: "Je ziet dat meer en meer in het voetbal. Bernabéu heeft ook al zo een gigantische led-wall over de volledige lengte en breedte van het veld."