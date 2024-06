Sven Nys wikt BK-kandidaten na weekje in Ronde van België: "Evenepoel wordt belangrijke factor voor Merlier"

ma 17 juni 2024 06:24

Wat heeft de Ronde van België ons geleerd over het BK wielrennen, dat komende zondag plaatsvindt in Zottegem? Snelle jongens Tim Merlier en Jasper Philipsen hebben zich alvast getoond. Renaat Schotte en Sven Nys, ons commentaarduo tijdens de Baloise Belgium Tour, blikken al eens vooruit naar het Belgisch kampioenschap.

De Ronde van België heeft de voorbije week 3 Belgische ritzeges opgeleverd: 2 voor Tim Merlier en 1 voor Jasper Philipsen. Onze sprinttenoren hebben voor mooie duels gezorgd. Welke conclusies mogen we op dat vlak trekken richting het BK? Sven Nys: "Dat is natuurlijk een momentopname. Tim Merlier komt uit een grote ronde en is mentaal wat vermoeid, dat geeft hij zelf ook aan. Al zie je daar fysiek heel weinig van." "Jasper Philipsen is dan weer in opbouw naar zijn grote ronde. Hij heeft een hoogtestage achter de rug en komt voor het eerst weer in competitie. Misschien heeft hij nog wat meer tijd nodig om echt op zijn best te zijn." "De ene is misschien wat minder, de andere nog net niet op zijn best. En dan komt dat toch wat overeen. Mentaal zullen ze dat wel meenemen richting BK."

Remco Evenepoel zal uiteraard een belangrijke rol spelen op het BK. Sven Nys

"Zulke duels tussen Merlier en Philipsen, dat is toch waar de supporters de laatste jaren willen naar kijken. Het zijn de twee rapste mannen van ons land en door hun verschillende programma's zien we die duels niet zo vaak." "In de Ronde van België hebben we ze wel 3 keer gekregen. Voor de kijker is dat een zegen. Merlier heeft 2 keer aan het langste eind getrokken. En vooral die laatste, in Brussel, blijft me bij."

Voor het BK is dat natuurlijk geen garantie, want het parcours herbergt wel een aantal hindernissen. We moeten dus ook kijken naar een aantal renners buiten het peloton van de Ronde van België. Aan wie denk je dan? Nys: " Remco Evenepoel zal uiteraard een belangrijke rol spelen op het BK wielrennen. Hij heeft de Dauphiné in de benen en moet nu nog die volgende stap zetten richting Tour." "We zullen zien wat dat geeft op het BK, want daarna komt de Tour de France heel snel. Er is weinig tijd om nog te groeien. In de Tour zal hij er met die lastige etappes ook meteen moeten staan." "Tijdens het BK zal hij in de ploeg van Merlier wel een belangrijke factor zijn. Daardoor zal Merlier wat in de schaduw kunnen meeglijden." "Maar een kampioenschap is ook altijd zo onvoorspelbaar. Zitten er belangrijke namen in de vlucht? Wat met die kasseistroken? Het wordt sowieso een koers om duimen en vingers bij af te likken. En uiteindelijk is het altijd de beste die wint."

Wout van Aert is in alle stilte keihard aan het werken. Hij weet wat hij nodig heeft om goed te zijn. Sven Nys

Wat mogen we op het BK verwachten van Wout van Aert? Nys: "Wout van Aert is in alle stilte keihard aan het werken. In de Ronde van Noorwegen hebben we hem elke dag zien groeien. In die laatste rit had hij zelfs al kunnen winnen als hij de ruimte gehad had om zijn spurt helemaal te ontplooien." "Nu heeft hij er nog een hoogtestage bij gehad en de hardheid op training. Wout weet wat hij nodig heeft om goed te zijn. Ik denk dat het BK voor hem een laatste geslaagde test zal worden. Daar ga ik vanuit."

Jasper Philipsen won de voorbije week één rit in de Ronde van België.