Slotrit in Baloise Belgium Tour is een prooi voor Tim Merlier, Søren Wærenskjold stelt eindzege nipt veilig

zo 16 juni 2024 17:06

Baloise Belgium Tour Etappe 5 Wegwedstrijd 185.9 km 13:12 Brussel - 17:17 Brussel Tim Merlier einde 0 30 60 90 120 150 185.9

Tim Merlier heeft de slotetappe van de Baloise Belgium Tour gewonnen. Merlier was de snelste in de sprint van het peloton. Søren Wærenskjold is de eindwinnaar, al werd de Noor nog ei zo na onttroond door de Tsjech Mathias Vacek, die in de massaspurt één plaatsje tekortkwam om alsnog te winnen.

In de slotrit van de Ronde van België was het halsreikend uitkijken naar de Gouden Kilometer. Daar zou het eindklassement worden beslist. Lidl-Trek trok vol de kaart van Mathias Vacek, maar de Tsjech werd bij de eerste sprint voorgegaan door leider Søren Wærenskjold en Alex Aranburu. In de tweede en derde sprint konden de protagonisten uit het klassement zich niet meer mengen. Waerenskjold leek dus zegezeker voor het eindklassement. Maar bij de eindsprint werd het toch nog spannend. Vacek sprintte vol mee, maar kwam niet verder dan de 4e plaats. Geen 4 bonificatieseconden dus, en geen eindwinst. In die sprint remonteerde Tim Merlier Jasper Philipsen met veel gemak voor zijn 2e overwinning deze week. Met 12 overwinningen op zijn teller dit seizoen lijkt Merlier ook meer dan klaar om volgende week zondag een hoofdrol op te eisen op het BK in Zottegem.

Tim Merlier: "Beste sprint van de week"

Tim Merlier was heel tevreden na zijn tweede zege van de week: "Ik denk dat ik hier mijn beste sprint van de week rij." "Ik zat dankzij Bert (Van Lerberghe) in een goede positie in de laatste bocht. En dan moest ik gewoon goed timen. Dat lukte heel goed vandaag." Voor Merlier is het nu zaak om fris te geraken met oog op het BK van volgende week: "Ik ga proberen om net hetzelfde te doen als na de Giro. Want gisteren voelde ik opnieuw dat de conditie wel oké is, maar dat de scherpte eraf is.

Jasper Philipsen: "Lead-out zit goed richting Tour, nu zelf nog op beste niveau geraken"

Jasper Philipsen legde zich neer bij de sprintnederlaag: "Ik had graag gewonnen, maar Tim was gewoon sneller vandaag." Deze Ronde was een goede voorbereiding voor de Tour, vond Philipsen: "De lead-out zit goed richting Tour. Iedereen weet wat hij moet doen." "Nu moet ik gewoon zelf nog op mijn beste niveau geraken, want de groene trui is wel opnieuw een doel." Ook op het BK volgende week start Philipsen met ambitie: "Het is een kampioenschap, daar start ik altijd met ambitie."

Søren Waerenskjold: "Zonder mijn team had ik niet gewonnen"

Søren Waerenskjold moest met oog op het eindklassement vooral in de Gouden Kilometer alert blijven: "Ik voelde me niet goed, maar ik wist dat ik een kort sprintje in me had." "Ik wou dan ook gewoon de eerste sprint meepakken en daarna het wiel van Vacek volgen." Zijn plan leek te lukken, maar in de eindsprint werd Vacek nog ei zo na 3e. "Daar heb ik wat geluk gehad. Ik ben blij dat er 3 renners voor hem eindigden." "Ik moet ook nog mijn ploeg bedanken. Zij waren heel de week supersterk en ik denk niet dat ik zonder hen had gewonnen." De eindwinst geeft de Noor ook veel vertrouwen richting Tour en Olympische Spelen: "Ik heb deze week veel gegeven. Nu is het kwestie om elke dag hard te blijven werken." "Maar vanavond ga ik wel vieren met een biertje op de luchthaven."

Uitslag Rit 5 rit

algemeen naam resultaat ploeg 1 Tim Merlier 3:53:50 Soudal - Quick-Step SOQ 2 Jasper Philipsen +0 Alpecin - Deceuninck ADC 3 Tom Van Asbroeck +0 Israel - Premier Tech IPT 4 Mathias Vacek +0 Lidl - Trek LTK 5 Sander De Pestel +0 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 6 Gerben Thijssen +0 Intermarché - Wanty IWA 7 Emilien Jeannière +0 TotalEnergies TEN 8 Oded Kogut +0 Israel - Premier Tech IPT 9 Lionel Taminiaux +0 Lotto - Dstny LTD 10 Matyáš Kopecký +0 Team Novo Nordisk TNN naam resultaat ploeg 1 Søren Wærenskjold 16:27:19 Uno-X Mobility UXM 2 Mathias Vacek +4 Lidl - Trek LTK 3 Alex Aranburu +7 Movistar Team MOV 4 Jasper Philipsen +17 Alpecin - Deceuninck ADC 5 Jasper Stuyven +19 Lidl - Trek LTK 6 Kasper Asgreen +24 Soudal - Quick-Step SOQ 7 Alec Segaert +26 Lotto - Dstny LTD 8 Damien Touzé +28 Decathlon - AG2R - La Mondiale Team DAT 9 Per Strand Hagenes +28 Team Visma - Lease a Bike TVL 10 Pier-André Côté +35 Israel - Premier Tech IPT