Dag op dag een jaar geleden: wielerwereld herdenkt betreurde Gino Mäder

Vandaag mag in de Ronde van Zwitserland dan wel de afsluitende tijdrit op het programma staan, toch staat alles in het teken van Gino Mäder.



Vorig jaar kwam de toen 26-jarige Mäder in dezelfde rittenkoers zwaar ten val in een afdaling, waarna hij daags nadien in het ziekenhuis overleed aan zijn verwondingen.



In de editie van dit jaar wordt de Zwitser alvast herdacht met de #rideforgino bergprijs. Daarnaast vindt er vandaag op het parcours ook nog een herinneringsrit plaats voor recreanten.



Terwijl de organisatie vandaag al een herdenkingsfilmpje postte, nemen ook de wielerploegen zelf de tijd om de renner te eren.



"Één jaar zonder jou, één jaar in een nieuw tijdperk, één jaar van pijn, één jaar van dagelijks wenen. Gino, ik mis je zo erg", schrijft moeder Sandra Mäder in een emotionele post op X.