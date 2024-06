Succescoach van St. Pauli wordt bij Brighton jongste trainer uit geschiedenis Premier League

Brighton staat al een paar jaar bekend om zijn uitstekende neus voor talent. Onder meer Moises Caicedo, Marc Cucurella, Alexis Mac Allister en Leandro Trossard passeerden via de Engelse kustplaats.



Ook wat zijn trainers betreft maakt Brighton eigenzinnige keuzes. Zowel Graham Potter als Roberto De Zerbi krikte er zijn status op.



De Zerbi liet aan het einde van vorig seizoen weten dat hij andere oorden opzoekt. Met Fabian Hürzeler verlaat Brighton opnieuw de platgetreden paden als opvolger.



Hürzeler nam een zieltogend St. Pauli vorig seizoen over. Hij kon nog bijna promotie naar de Bundesliga afdwingen, iets waar hij dit seizoen effectief in slaagde.



Met zijn 31 jaar wordt hij de jongste trainer in de geschiedenis van de Premier League. Dat record was meer dan 20 jaar in handen van Chris Coleman, in 2003 coach bij Fulham.