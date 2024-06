Hét discussiepunt bij Nederland is zowaar een witte haarband: teken dat sterren gunstig staan voor Oranje?

zo 16 juni 2024 06:15

Het attractiegehalte is gedaald, maar de ambities zijn even hoog gebleven. Nederland droomt stiekem van een nieuwe Europese titel. Dat een fait divers in de slotweek voor het toernooi de media domineerde? Volgens believers alleen maar een gunstig teken.

Saai was het de voorbije jaren zelden bij onze noorderburen. Zo'n drie jaar geleden vloog er een dag voor de EK-start een vliegtuigje boven het oefencomplex in Zeist om bondscoach Frank de Boer tactisch de les te spellen, nadat hij van de heilige 4-3-3 was afgestapt. En op het WK in Qatar zoog Louis van Gaal als een rockster alle aandacht naar zich toe.



Maar wat houdt Nederland nu in de ban? Wel, een witte haarband, zo blijkt. Sinds Memphis Depay in de oefenmatch tegen Canada met het accessoire het veld opkwam, hebben de Nederlanders er de mond vol van.

De kritische journalist Valentijn Driessen concludeerde er zelfs uit dat de aanvaller zich met de zweetband te graag wil onderscheiden als individu binnen het team. Ook bondscoach Ronald Koeman kreeg veel vragen over 'haarbandgate'. Zijn antwoord: "Ik vond het alleen niet zo prettig dat ik verrast werd. We hebben erover gesproken. Maar volgens mij hoeven we ons daar niet meer druk om te maken." Depay zelf deelde de mening van zijn trainer: "Who cares? Ik voel me er goed bij. Zie het gewoon als een nieuwe look. Het houdt ook het zweet van mijn hoofd, dus het is functioneel. En mijn vriendin zegt dat ze het mooi vindt staan, dat is voor mij niet onbelangrijk."

De haarband van Memphis Depay.

Geen wereldvedetten

Om maar aan te geven: de non-controverse rond de haarband bewijst dat Oranje dit keer in alle sereniteit toeleeft naar een groot toernooi. Zelfs de onvrede rond de niet-selecties van Champions League-finalist Ian Maatsen en revelatie Joshua Zirkzee loste zichzelf op nadat het duo alsnog opgeroepen werd. "Het is inderdaad nog nooit zo rustig geweest rond Nederland", lacht analist Youri Mulder. "Een discussie zoals de vorige keer, dat er met een 4-3-3 moést gespeeld worden, is er nu helemaal niet. Je had natuurlijk de wel de blessures van Koopmeiners en De Jong. En voor de rest is er het dilemma op rechts: Dumfries of Frimpong? Dat zijn zo'n beetje de enige dingen waar ze het hier over hebben."

De Bruyne, Lukaku... Dat hebben wij niet. Youri Mulder

Straf, want het tijdperk-Koeman bij Oranje was begin 2023 nochtans woelig begonnen met drie nederlagen in vier duels. Nadien kleurden de cijfers groen. En door overtuigende oefenzeges tegen Canada en IJsland (allebei 4-0) trok Nederland met een goed gevoel richting EK. "In die twee matchen was het heel goed", ziet Mulder. "Met prima spelers en veelbelovend spel. Er valt dus weinig te klagen." Nochtans is dit geen Nederland dat tot de verbeelding spreekt. Zonder een handvol wereldvedetten die het mooie weer maken bij Europese topclubs - het is ooit anders geweest. "De Bruyne en Lukaku: dat hebben wij niet", weet ook Mulder. "Oké, Virgil van Dijk, maar dat is een verdediger. Wij moeten het op dit moment echt hebben van het collectief. Met onze defensie als grote kracht. Jongens als Van de Ven, Aké, Maatsen, Frimpong, Van Dijk... Misschien hebben we wel de beste verdediging van alle ploegen."