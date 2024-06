Belgische refs pronken met bijna perfect rapport in de play-offs

De Belgische refs kenden afgelopen seizoen niet de makkelijkste periode uit hun carrière. Vooral in de reguliere competitie lag de wedstrijdleiding om de haverklap onder vuur, met de penaltygate tussen Anderlecht en Genk als absolute climax. Als tegenreactie stelde de Belgische voetbalbond eind februari Peter Willems aan als directeur Arbitrage. Zijn taak was duidelijk: op korte termijn opnieuw rust in de tent krijgen, terwijl ook op de lange termijn de nodige progressie doorgetrokken moet worden. In de aanloop naar de play-offs voerde Willems diverse vernieuwingen door. Zo werd er gewerkt met vaste VAR-teams en kregen scheidsrechters tactische briefings over de speelstijlen van de ploegen. De refs werden ook tijdens wekelijkse sessies voorbereid op hun wedstrijden, zowel fysiek als technisch.

De optimalisaties van Willems bleken al snel een goede zaak, maar worden nu ook cijfermatig bevestigd. Veldscheidsrechters namen op sleutelmomenten in 88,39% van de gevallen de juiste beslissing. In play-off 1 was dit zelfs meer dan 90%.



Dankzij de VAR steeg dit percentage nog tot 98,71%. In play-off 1 maakten de scheidsrechters na tussenkomst van de VAR zelfs geen enkele fout bij cruciale beslissingen.



"Dit vormt een goede basis om in de toekomst op verder te werken. Want we werken naarstig verder om het niveau van de arbitrage verder te verhogen, en onze scheidsrechters ook op internationaal niveau goed te zien presteren", toont Willems zich ambitieus.