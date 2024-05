Ref Lardot geeft toe dat hij "onzeker" overkwam bij cruciale, maar "correcte" beslissing: "Dat is menselijk"

ma 27 mei 2024 20:05

En of Jonathan Lardot voelde hoeveel druk er gisteren in de slotminuten in Brugge op zijn schouders lag. Was het nu een goal voor Cercle of niet? "Het was een beslissing die een volledig seizoen moest bepalen", vertelt de ref aan Sporza. "Maar ik ben er zeker van dat ik een goede beslissing heb genomen."

In de slotfase van de titelmatch grijpen de fans van Club Brugge zich naar de haren. Een schot van Cercle-speler Lopes Da Silva lijkt nipt over de doellijn te zijn, waardoor de titel niet naar Club maar naar Union zou gaan. Alle druk op de scheidsrechters om het juiste oordeel te vellen. "Dat was hét moment van het seizoen", besefte scheidsrechter Jonathan Lardot maar al te goed. "Dat was een beslissing die een volledig seizoen moest bepalen." "Ik moet toegeven dat er wat stress en zenuwachtigheid bij kwam kijken. Ik heb dan ook goed overlegd met de VAR, alle elementen bekeken en ik ben er zeker van dat we de juiste beslissing hebben genomen." De beslissing: geen goal, want Lopes Da Silva stond buitenspel. Hoe kwamen ze tot dat eindoordeel? "In eerste instantie heeft de VAR gekeken of de bal over de lijn was. En dat was het geval", vertelt Lardot. "Dan moesten we kijken of de Cercle-speler buitenspel stond. Hij stond een voetje buitenspel, gaf Brandon Mechele een duwtje en had ook impact op Maxim De Cuyper. Door al die elementen was het meer dan duidelijk offside."

Voor zo'n belangrijke beslissing vind ik het belangrijk dat de veldscheidsrechter de eindbeslissing neemt. Jonathan Lardot

Bij een buitenspelfase hoeft de scheidsrechter meestal niet naar het scherm komen kijken. "Voor zo'n belangrijke beslissing vind ik het belangrijk dat de veldscheidsrechter de eindbeslissing neemt", aldus Lardot. "Ik had die situatie liever niet gehad, want het zorgde voor extra spanning. Maar ik ben tevreden dat we de beelden konden beoordelen en samen een terechte beslissing konden nemen." Waarom leek het dan dat Lardot na het bekijken van de beelden nog even twijfelde? "Ik was nog aan het communiceren met de VAR om mijn keuze te bevestigen." "Ik maak daarbij een beweging met mijn handen die het gevoel kan geven dat ik onzeker was, maar de spanning was zo hoog dat ik dat zelfs niet heb gemerkt." "We blijven ook maar mensen. We moesten een belangrijke beslissing nemen die het volledige seizoen bepaalde."

