STVV stelt Italiaan Christian Lattanzio, die ervaring opdeed bij Man City, aan als coach

STVV heeft een opvolger gevonden voor de naar Genk vertrokken Thorsten Fink. De 52-jarige Italiaan Christian Lattanzio krijgt de sportieve touwtjes in handen.

STVV zat zonder coach door de stoelendans in het Belgische voetbal, maar heel lang hebben de Limburgers niet moeten zoeken naar een opvolger voor Thorsten Fink.

Vanaf maandag leidt Christian Lattanzio de trainingen in Sint-Truiden. De 52-jarige Italiaan deed ervaring op bij de academie van Manchester City, waar hij samenwerkte met zijn landgenoot Roberto Mancini.

In het zog van Patrick Vieira stak hij de oceaan over voor een avontuur bij New York City. Vervolgens loodste Lattanzio Charlotte naar de play-offs, maar na anderhalf jaar werd hij eind 2023 toch aan de deur gezet.

Nu moet hij het aantrekkelijke spel van STVV een nieuw hoofdstuk geven. "Onze supporters en spelers hebben genoten van onze spelstijl het afgelopen seizoen. Daarom hebben we gekozen voor een ervaren gids, die deze lijn kan doortrekken", klinkt het bij STVV.

"Zijn ervaring helpt ons bovendien om met dit team verder vooruitgang te boeken op vlak van agressiviteit, balrecuperatie en snelle omschakeling." Lattanzio moet ook de jeugd een kans geven.