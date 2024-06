STVV prikt naar Genk na overstap Fink: "De kopie kan het origineel nooit evenaren"

STVV zit zonder coach door de stoelendans in het Belgische voetbal. De overstap van Thorsten Fink naar Genk "werpt een schaduw over de positieve herinnering", schrijven de Limburgers.

Na één seizoen moet STVV alweer op zoek naar een nieuwe coach. Thorsten Fink stapt over naar KRC Genk.

"We zijn Thorsten in eerste instantie dankbaar", klinkt het bij Sint-Truiden. "Het afgelopen seizoen beleefden we samen een memorabel jubileumjaar."

"We hadden de intentie om op langere termijn samen te werken. Daarom sloten we vorig seizoen een contract voor twee seizoenen af. Maar het moderne voetballandschap verandert snel."

Niet alleen het vertrek van Fink, maar ook zijn pogingen om talenten Matte Smets en Jarne Steuckers mee te nemen, schieten bij STVV in het verkeerde keelgat. "Het werpt een schaduw over die positieve herinnering."

"We moeten er geen doekjes om winden: dat Genk de nieuwe bestemming van Thorsten Fink wordt, doet een STVV-supporter natuurlijk pijn."

"Maar zoals je weet: de kopie kan het origineel nooit evenaren. Dat een rivaal als Genk onze aanpak tracht over te nemen, toont aan dat we als club op de goede weg zijn. We zijn niet langer het kleine broertje. We zijn een uitdager geworden."

STVV probeert zijn supporters tot slot nog gerust te stellen. "Het fundament van onze club is stabiel. En we werken keihard aan de toekomst."