KRC Genk haalt coach Thorsten Fink voor onbepaalde duur weg bij de buren van STVV

Thorsten Fink (56) blijft volgend seizoen in België aan de slag - in Limburg zelfs -, maar wel bij KRC Genk. De Duitser maakt de overstap van STVV. Bij Genk krijgt hij een contract van onbepaalde duur.

“Een blik op zijn palmares zegt eigenlijk alles: Fink is een winnaar. Zowel als speler als later als coach heeft hij prijzen gepakt. Hij koppelt die resultaten steeds ook aan positief voetbal en hij durft jongeren te integreren", stelt algemeen directeur Erik Gerits.

Fink, die als speler 150 matchen speelde voor Bayern München, deed als coach al ervaring op in Zwitserland en Japan. Met FC Basel pakte hij twee keer de titel en de beker, bij Vissel Kobe won hij de beker en de supercup.



Nu moet de Duitser KRC Genk aan een eerste landstitel helpen sinds 2019. Vorige jaren waren de Limburgers er dicht bij, maar liep het op de slotspeeldag nog mis.



“In eigen land mikken we opnieuw op een plaats bij de eerste zes, waarna we ons willen mengen in de Champions’ Play-offs en een Europees ticket willen afdwingen”, klinkt het bij Head of Football Dimitri de Condé.