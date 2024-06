Sporza Daily meet de EK-koorts in België: "Het weer is een niet te onderschatten factor"

vr 14 juni 2024 17:25

De Rode Duivels krijgen in Duitsland steun van 10.000 supporters per match.

Nog drie keer slapen en dan zijn de Rode Duivels voor het eerst aan zet op het EK in Duitsland. Toch lijken de Belgische supporters nog te moeten ontwaken. En daar lijken de weersvoorspellingen een belangrijke rol in te spelen. "Als er een beetje zon is, zal het land op zijn kop staan."

In Duitsland lopen ze al warm voor het EK, waar het gastland vanavond om 21 uur het startschot geeft tegen Schotland. Dat hebben de Rode Duivels ook al gemerkt. Hun open training lokte zo'n 1.600 kijklustigen. Heel wat voetballiefhebbers in Ludwigsburg lieten de kans niet liggen om onder anderen Kevin De Bruyne aan het werk te zien. Op Belgische supporters in Duitsland lijkt het wachten tot maandag, wanneer de Rode Duivels hun openingswedstrijd spelen tegen Slovakije. Er gingen 30.000 tickets over de toonbank voor de groepswedstrijden van de Belgen, 10.000 per match. "We zitten op het hoogste cijfer ooit", stelt Manu Leroy, CEO van de KBVB. "Er werden nog meer tickets verkocht dan voor het EK in 2016."

Ik heb wel het gevoel dat het zal ontploffen. Manu Leroy, CEO KBVB

Toch lijkt de EK-koorts binnen de Belgische landsgrenzen nog te moeten stijgen. Naar tricolore vlaggen en zwart-geel-rode spiegelhoesjes is het nu wat speuren. Manu Leroy maakt zich evenwel geen zorgen. "Ik heb wel het gevoel dat het zal ontploffen en de sfeer in het stadion zal top zijn", zegt hij. "Er zijn ook veel aanvragen voor grote schermen. Dus als er een beetje zon is, dan zal het land op zijn kop staan." Daar raakt Leroy een belangrijk punt aan: de EK-sfeer laat wat op zich wachten, maar het zomerweer ook. Ook maandag hebben de Belgische supporters weinig geluk. "Het wordt wisselvallig", voorspelt weervrouw Jacotte Brokken. "Het is bewolkt en er is kans op regen. Supporters brengen best regenkledij mee."

Slechts één EK-dorp