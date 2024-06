Lidl-Trek legt voorjaarsrevelatie Toms Skujins 2 jaar langer vast

De Letse wielrenner Toms Skujins (32) zal ook de komende jaren voor Lidl-Trek rijden. Samen met heel Lidl-Trek was Skujins een smaakmaker in het voorjaar. "Het zou moeilijk zijn om mezelf in een ander truitje te zien koersen."

2e in de Strade Bianche, 8e in de E3, 10e in de Ronde van Vlaanderen en 12e in de Waalse Pijl.

De resultaten van Toms Skujinš spraken boekdelen dit voorjaar. Een winnaarstype is de Let niet, maar zijn veelzijdigheid is wel een enorme troef. Zo reed hij dit voorjaar alle grote wedstrijden behalve Parijs-Roubaix.

Het was dan ook een logische keuze om zijn contract te verlengen. Skujins zal volgend seizoen aan zijn achtste jaar beginnen bij Lidl-Trek.

"Skujins belichaamt de spirit van Lidl-Trek. Hij kan zelf resultaten rijden, of alles geven voor zijn ploegmaats. We zijn beter af met hem aan boord", was het besluit duidelijk bij Lidl-Trek.

"Ik ben blij met de richting die de ploeg uitgaat. We zetten nog steeds stappen en het zou ook moeilijk zijn om mezelf in een ander truitje te zien koersen", aldus Skujins.